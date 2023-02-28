Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о столичном «квартале красных фонарей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CaneCorso / Wikipedia Фото: CaneCorso / Wikipedia

В легкое эротическое путешествие отправляемся сегодня и начнем с дома по адресу: Большой Головин переулок, д. 22. Часто это здание называют «дом беременных кариатид». На самом деле женские скульптуры игриво намекают на принадлежность здания. До революции в нем располагался самый престижный публичный дом Грачевки, знаменитого московского «квартала красных фонарей».

Проституция в России была легализована специальным указом Николая I в 1843 году. Работая втихаря, жрицы любви часто пренебрегали визитами к врачу, а это болезни, зараза. После указа все было строго — на Сретенке располагался врачебно-полицейский комитет, где проводился регулярный медосмотр. Также дамам выдавался «желтый билет», заменявший даже паспорт.

В городе открылось около 170 домов терпимости. Один поход в такое гнездо разврата мог стоить от полтинника до 5 руб. В «Рудневке», том самом доме с кариатидами, до 15 руб. Здесь в номерах было роскошно — ковры, зеркала, оригинальные светильники, легкий уклон в восточный стиль. По свидетельству современников, у богатых купцов-старообрядцев, например, особой популярностью пользовалась так называемая турецкая комната, здесь практиковалось все, вплоть до БДСМ. Вот стыдоба-то.

Интересно, что одно время в этом районе проживал А.П. Чехов. Герой его рассказа «Припадок» размышляет: «Что во всей этой чепухе, которую я теперь вижу, может искусить нормального человека, побудить его совершить страшный грех — купить за рубль живого человека?».

Однако сам Антон Павлович, по свидетельству тех же современников и друзей, с этой темой знаком был близко и в Таганроге, и в Москве. И даже в путешествии своем на Сахалин, как бы это сказать поделикатнее, проинспектировал несколько заведений с японским уклоном. В письмах своему другу А.С. Суворину, он достаточно откровенно объясняет, чем отличается гейша от других дам с низкой социальной ответственностью, и делает это, как всегда, гениально.