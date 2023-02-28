Как грамотно выбрать квартиру для инвестиций

Имели ли вы опыт инвестирования в новостройки? Или же много слышали об этом, но не знаете, с чего начать? Сегодня мы разберемся, из чего складывается инвестиционная привлекательность объекта недвижимости.

Покупка жилья в начале строительства жилого комплекса – интересный вариант для инвестиций, поскольку стоимость квартиры на этапе сдачи дома будет значительно выше, чем сейчас. Но что же еще важно учесть инвестору при покупке квартиры? Рассмотрим несколько главных правил инвестирования.

1. Главное – выбрать надежного застройщика, и желательно, чтобы его опыт строительства жилья составлял от 10 лет.

Девелопер PAN City Group1 работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию около 280 тыс. кв. м жилья, а при участии наших специалистов совершено свыше 6 тыс. сделок на рынке недвижимости.

2. Изучить объекты застройщика, которые находятся в стадии строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Для инвестиций оптимальный вариант – это точечная застройка и малоквартирный дом. При этих условиях дом строится быстрее, и в таких проектах имеются редкие «штучные» квартиры, что делает инвестиционную квартиру еще более привлекательной.

Девелопер PAN City Group возводит жилой комплекс «Талисман»2 в самом сердце Мотовилихинского района, по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, 45 – всего в трех минутах от УДС «Молот». Это дом класса «комфорт», состоящий из трех секций переменной этажности от 6 до 12 этажей. Ввод дома в эксплуатацию – III квартал 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Помимо локации дома, важна транспортная доступность и наличие развитой инфраструктуры. Рядом с ЖК «Талисман» находятся остановки общественного транспорта, учебные заведения (гимназия №5, детские сады), поликлиники (городская клиническая больница №4, поликлиника №7, женская консультация №2, клиника «Философия красоты и здоровья»), салоны красоты, магазины, аптеки, автомастерские. Для занятий спортом есть школы танцев, йога-студии, детско-юношеский центр им. В. Соломина, фитнес-центры, а для прогулок – Центральный парк культуры и отдыха им. Свердлова, Радужный сквер и сквер им. Розалии Землячки.

3. Следующий этап – выбор квартиры. При этом бюджет должен быть привлекательным, а квартира ликвидной. Что это значит? Ликвидность – это возможность быстрой продажи без потери в рыночной цене.

На ликвидность квартиры влияют следующие факторы:

А) Количество подобных квартир во всем жилом комплексе. Выбирайте редкую позицию, ведь чем меньше в комплексе таких квартир, тем больше вероятность того, что, когда вы примете решение о продаже своей инвестиционной квартиры, вы сможете в короткие сроки реализовать ее без потери в рыночной цене.

Б) Планировка должна быть продуманной и функциональной по сравнению с аналогичными. На что обратить внимание при выборе планировки, вам с удовольствием подскажут менеджеры отдела продаж PAN City Group. Имея богатый опыт работы и зная предпочтения будущих новоселов, они помогут вам определиться с наиболее подходящей. для вас позицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Так, например, в ЖК «Талисман» есть квартиры площадью 30 кв. м: во всем комплексе их было 11, а на сегодняшний день осталось всего две! Что в них особенного? Современный рынок новостроек перегружен небольшими квартирами-студиями, а нам удалось на данной площади разместить полноценную функциональную однокомнатную квартиру с отдельной комнатой, кухней и вместительной лоджией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Другой пример: сейчас востребован формат евро-двухкомнатных квартир до 43 кв. м. Уложившись в бюджет покупки до 4,7 млн руб.3, вы получаете функционал двухкомнатной квартиры: здесь достаточно места для организации двух спальных пространств, уютной зоны приготовления пищи и функционального коридора с местом под гардеробную комнату. Таких квартир было 15, и на сегодняшний день реализована уже половина. Это говорит о том, что, выбрав ликвидную квартиру, вы в дальнейшем быстро найдете на нее покупателя.

В) Стоимость – один из весомых факторов ликвидности вашей будущей инвестиционной квартиры. Если вашей целью является покупка квартиры с последующей продажей, вам важен минимальный бюджет покупки. Проанализируйте рынок и оцените, на чем вы можете сэкономить:

– Прежде всего, на отделке. При покупке квартиры с предчистовой отделкой или без отделки экономия может составить до 12%4.

– Не стоит переплачивать за высокий этаж, рассмотрите этаж пониже. Так вы сэкономите еще примерно 3%5.

С момента старта продаж квартир в ЖК «Талисман» прошло уже девять месяцев, и за это время реализована почти треть квартир, но выбор планировочных решений на различных этажах еще есть. Обратите внимание, что специалисты отдела продаж PAN City Group не только помогут вам с выбором и покупкой квартиры, но и впоследствии окажут услуги по ее реализации. Вы можете быть уверены в полной юридической чистоте сделки. Все хлопоты по купле-продаже недвижимости мы возьмем на себя.

Успевайте приобрести квартиру сейчас! По статистике (на примере квартир в ЖК «Талисман»), рост цены на квартиру, купленную на начальном этапе строительства, составляет от 15% годовых и выше6.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект». 2ЖК «Талисман» – многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/. 3 4 697 936 руб. – стоимость квартиры №29 площадью 42,9 кв. м на 2-м этаже ЖК «Талисман». 4 Разница между стоимостью квартиры с чистовой отделкой площадью 42,9 кв. м на 3-м этаже ЖК «Дом у сада» (г. Пермь, ул. Уинская, 2, застройщик ГК «ПМД») и стоимостью квартиры с предчистовой отделкой площадью 42,9 кв. м на 2-м этаже ЖК «Талисман» (г. Пермь, ул. КИМ, 45, застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект»). 5 3% – разница между стоимостью квартир площадью 42,9 кв. м на 2-м и 9-м этажах ЖК «Талисман». 6 Стоимость квартиры №48 площадью 30 кв. м, купленной на старте продаж ЖК «Талисман» в октябре 2022 года, составила 3 472 000 руб., или 115 700 руб. за 1 кв. м. Согласно текущему прайсу на 28.02.2023 г., стоимость аналогичной квартиры №64 площадью 30 кв. м составляет 4 094 600 руб., или 136 486 руб. за 1 кв. м. Разница в стоимости квадратного метра составляет 18%.

ООО СЗ «СИТИ Проект»