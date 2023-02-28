ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, Юго-Восточная часть земель с/п станицы Приближная: озеро, общей площадью 11 300 кв.м; здание свинарника площадью 1 238,80 кв.м; ограждение протяженностью 710 м, здание сторожки площадью 14,5 кв.м, земельный участок площадью 33 027 кв.м. (кадастровый номер земельного участка 07:04:5500000:11).



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Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 5 880 000 рублей (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка – 920 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 310 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: +7 (863) 259-00-10.

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Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"