Житель Норильска пойдет под суд после пожара на стройке, в котором погибли шесть человек

В Красноярском крае суд рассмотрит дело начальника участка ООО «АркСтоун», обвиняемого в нарушение требований пожарной безопасности. Как считает следствие, с января по февраль 2022 года обвиняемый не соблюдение требований пожарной безопасности на территории строительной базы в поселке Кошурниково. Как уточняет прокуратура Красноярского края, на площадке производственные и складские здания использовались для проживания людей. отсутствовал порядок осмотра и закрытия территории производства после окончания работы.

Ночью 24 февраля в одном из строительных вагончиков произошел пожар. В результате происшествия погибли шесть человек, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. По данным следствия, пожар произошел из-за «воспламенения горючих материалов от малоразмерного источника зажигания (тлеющее табачное изделие или другое). Свою вину фигурант дела не признал.

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Анна Егорова