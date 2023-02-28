Два чата по вопросам здравоохранения появятся в Telegram для жителей Удмуртии

С 1 марта в Удмуртии в мессенджере Telegram заработают два специальных медицинских чата, в которых жители смогут задавать справочные вопросы, а также напрямую получать ответы от представителей медорганизаций. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, данная функция станет доступной, поскольку Удмуртия участвует в федеральном проекте «ЗдравКонтроль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, в регионе созданы два чата — «Ижевск. Здоровье» и «Удмуртия. Здоровье». Здесь можно будет обсудить проблемы записи к врачу, получение льготных лекарств, вопросы нарушения этики, навязывание платных услуг и любые другие справочные вопросы. Написать обращение можно ежедневно с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу.

Как отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова, медчаты — это инструмент, позволяющий выстроить эффективное взаимодействие между медицинской организацией и пациентом. При этом в чате нельзя будет получить консультацию по лечению и назначению препаратов, наличию лекарств в аптеках, работе скорой помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.