ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме по продаже, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, жилого дома, площадью 227,8 кв.ми земельного участка площадью 547 кв.м (кадастровый номер 61:57:0010712:12), по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Кагальницкого, дом № 13 (далее – Объекты).



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Начальная цена продажи объектов на аукционе составляет 1 484 000 рублей (НДС не облагается), в том числе стоимость земельного участка в размере 350 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объектов на аукционе («шаг аукциона») составляет 74 200 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: +7 (863) 259-00-10.

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Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"