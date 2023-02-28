Пермская дума передала мэрии полномочия по установлению тарифа на проезд

Депутаты Пермской думы на пленарном заседании большинством голосов поддержали предложение главы города Алексея Демкина о передаче мэрии полномочий по установлению тарифа на проезд в общественном транспорте. При этом решения, касающиеся каких-либо изменений тарифного меню, по-прежнему будет принимать гордума. За принятие такого решения проголосовали 25 парламентариев, семь выступили против.

Категорически не согласились с передачей полномочий представители фракции КПРФ. Член фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Эдуард Мирзамухаметов выступил против, отметив, что в будущем эти полномочия, вероятно, можно было бы передать исполнительной власти, но «сегодня рано принимать такое решение».

Руководитель и единственный представитель фракции ЛДПР вдуме Константин Бусовиков поддержал предложение городских властей, заметив, что если депутаты будут не удовлетворены тем, как администрация исполняет эти полномочия, то дума может их у нее забрать обратно.

Проект решения о передаче мэрии полномочий по установлению тарифа глава города внес в думу в начале февраля. Этими же поправками исключается необходимость утверждения тарифа решением Пермской гордумы, которая утверждала размер стоимости поездки в городском транспорте с момента своего образования в 1990-х годах. При этом решения, касающиеся каких-либо изменений тарифного меню, по-прежнему будет принимать гордума.