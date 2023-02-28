Лионель Месси в третий раз в карьере признан лучшим игроком года по версии FIFA. Звездный нападающий был удостоен этой награды в 2009-м и 2019-м годах. Среди претендентов были два французских форварда — одноклубник Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе и представитель «Реала» Карим Бензема. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

После того как журнал France Football и FIFA разошлись, как в море корабли, мы получили две премии, которые вручают лучшим футболистам мира. Какая из них круче — «Золотой мяч» или The Best FIFA Football Awards — многие спорят до сих пор, но попасть в число номинантов престижно в любой версии. В этот раз FIFA свою премию проводила в Париже, приехали, правда, туда не все. Представителей мадридского «Реала» в столице Франции не было — Мадриду не понравилось, что форварда команды Винисиуса Жуниора не оказалось в числе 26 номинантов на попадание в «Команду года».

Так что ни Карло Анчелотти, который претендовал на звание «Лучший тренер», ни Карима Бензема, который был среди претендентов на «Лучшего игрока», на церемонии не было так же, как и вратаря «Реала» Тибо Куртуа. И все они в итоге остались не у дел. Один за другим призы забирали аргентинцы: Эмилиано Мартинес признан «Лучшим вратарем», Лионель Скалони — «Лучшим тренером».

«Лучшим игроком», как и ожидалось, стал Лионель Месси. Хотя президент FIFA Джанни Инфантино, как и российские комментаторы церемонии Роман Трушечкин и Артем Шмельков, до последнего пытались сохранять интригу.

А вечный соперник Месси — Криштиану Роналду впервые за 15 лет не попал даже в сборную «Лучших футболистов года». Что ж, Мессси по-прежнему в ореоле славы и не намерен идти на понижение зарплаты по новому контакту с ПСЖ. Сейчас Лео получает в парижском клубе €38 млн в год. Причем ответ на вопрос, оставаться в Париже или нет, звездный футболист должен дать после того, как станет понятно, выйдет ли ПСЖ в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Вероятность того, что чемпион мира покинет Париж, велика, отметил футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Месси — это не игрок для чемпионата Франции. Ему он абсолютно неинтересен. Ему интересен город Париж, это да. Но футболист не сможет смириться с тем, что это его клуб. Кроме того, самому "Пари Сен-Жермен" он нужен для продажи футболок и для Лиги чемпионов, а не для чего бы то ни было».

К счастью, на церемонии награждения от FIFA нашлось место не только игрокам. Болельщиков чиновники в этот раз тоже не забыли. Правда, и здесь все вышло несколько однобоко, хоть и ярко. Дело в том, что «Лучшим болельщиком» стал известный поклонник сборной Аргентины по прозвищу Tulo Bombo, которому 82 года и на счету которого 13 мировых турниров. После оглашения победителя дедушка без стеснения подтянул штаны и вышел на сцену, причем вместе со своим барабаном и выдал несколько речевок, чего организаторы церемонии явно не ожидали.

Сохранится ли этот аргентинский запал до конца года, когда свой «Золотой мяч» лучшим футболистам будет вручать журнал France Football, пока неясно. Впрочем, Месси и до победы Аргентины на чемпионате мира спокойно давали этот приз лишь за былые заслуги и магическую фамилию. Сейчас же ему, скорее всего, будут вручать все что только возможно независимо от того, как сложится карьера звезды в течение 2023 года.

Фотогалерея The Best FIFA Football Awards Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Футболист Лионель Месси (слева) получает приз лучшему игроку из рук президента FIFA Джанни Инфантино Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Президент FIFA Джанни Инфантино (на сцене) во время вручения премии Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Вдова Пеле Марсия Аоки получает почетный приз из рук бразильского футболиста Роналдо (в центре) Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Польский футболист Марчин Олекси получил премию Пукаша за гол, который забил ножницами через себя. Он выступает в турнире для спортсменов с ограниченными возможностями, с частично ампутированной ногой Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Болельщики сборной Аргентины признаны лучшими фанатами года. Приз получил 82-летний аргентинский болельщик Карлос Паскуаль по прозвищу Тула (слева) Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Торжественная часть церемонии вручения The Best FIFA Football Awards Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier В состав символической женской сборной вошли футболистки Кристиана Эндлер (Чили), Люси Бронз (Англия), Мапи Леон (Испания), Венди Ренар (Франция), Лия Уильямсон (Англия), Лена Обердорф (Германия), Алексия Путельяс (Испания), Кира Уолш (Англия), Сэм Керр (Австралия), Бет Мид (Англия) и Алекс Морган (США) Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Тренер сборной Англии Сарина Вигман получает приз «Лучший тренер женской команды» из рук футболиста Христо Стоичкова Фото: Michel Euler / AP Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс получила приз как лучший игрок среди женщин из рук президента FIFA Джанни Инфантино Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Футболист Дидье Дрогба вручает приз «Лучший голкипер среди женщин» вратарю «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэри Эрпс Фото: Michel Euler / AP Среди мужчин лучшим вратарем признан голкипер сборной Аргентины и клуба «Астон Вилла» Эмилиано Мартинес (справа) Фото: Franck Fife / AFP Членами символической мужской сборной стали Ашраф Хакими (Марокко), Жоау Канселу (Португалия), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Каземиро (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Карим Бензема (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия) Фото: Franck Fife / AFP Тренер Фабио Капелло (справа) вручает приз «Лучший тренер мужской команды» наставнику сборной Аргентины Лионелю Скалони Фото: Michel Euler / AP Футболисты Лионель Месси (слева) и Килиан Мбаппе на церемонии Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Следующая фотография 1 / 14 Футболист Лионель Месси (слева) получает приз лучшему игроку из рук президента FIFA Джанни Инфантино Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Президент FIFA Джанни Инфантино (на сцене) во время вручения премии Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Вдова Пеле Марсия Аоки получает почетный приз из рук бразильского футболиста Роналдо (в центре) Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Польский футболист Марчин Олекси получил премию Пукаша за гол, который забил ножницами через себя. Он выступает в турнире для спортсменов с ограниченными возможностями, с частично ампутированной ногой Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Болельщики сборной Аргентины признаны лучшими фанатами года. Приз получил 82-летний аргентинский болельщик Карлос Паскуаль по прозвищу Тула (слева) Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Торжественная часть церемонии вручения The Best FIFA Football Awards Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier В состав символической женской сборной вошли футболистки Кристиана Эндлер (Чили), Люси Бронз (Англия), Мапи Леон (Испания), Венди Ренар (Франция), Лия Уильямсон (Англия), Лена Обердорф (Германия), Алексия Путельяс (Испания), Кира Уолш (Англия), Сэм Керр (Австралия), Бет Мид (Англия) и Алекс Морган (США) Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Тренер сборной Англии Сарина Вигман получает приз «Лучший тренер женской команды» из рук футболиста Христо Стоичкова Фото: Michel Euler / AP Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс получила приз как лучший игрок среди женщин из рук президента FIFA Джанни Инфантино Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Футболист Дидье Дрогба вручает приз «Лучший голкипер среди женщин» вратарю «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэри Эрпс Фото: Michel Euler / AP Среди мужчин лучшим вратарем признан голкипер сборной Аргентины и клуба «Астон Вилла» Эмилиано Мартинес (справа) Фото: Franck Fife / AFP Членами символической мужской сборной стали Ашраф Хакими (Марокко), Жоау Канселу (Португалия), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Каземиро (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Карим Бензема (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия) Фото: Franck Fife / AFP Тренер Фабио Капелло (справа) вручает приз «Лучший тренер мужской команды» наставнику сборной Аргентины Лионелю Скалони Фото: Michel Euler / AP Футболисты Лионель Месси (слева) и Килиан Мбаппе на церемонии Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Смотреть

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".