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Скончался экс-директор нижегородского фонда развития промышленности Алексей Назаров

Бывший директор Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области Алексей Назаров скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщил министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов на странице «ВКонтакте».

«От лица всего нашего коллектива выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Алексея Назарова. Он навсегда останется в нашей памяти светлым, волевым и целеустремленным человеком»,– написал господин Черкасов. Прощание прошло 28 февраля на Бугровском кладбище.

Алексей Назаров родился в 1973 году. Более 15 лет руководил организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства региона.

В 2022 году Алексея Назарова осудили за злоупотребление полномочиями – в мае 2018 года он распорядился выдать убыточному предприятию «Пробизнес НН» заем, который предприятие не вернуло. Ущерб Агентству по развитию гарантий, которым тогда руководил Алексей Назаров, оценивался в 1,2 млн руб. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ.

Елена Ковалева

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