Саратовский депутат предложил платить оставшимся в регионе выпускникам вузов

В Саратовскую областную думу внесен законопроект, направленный на «повышение привлекательности промышленного комплекса области для выпускников образовательных организаций» и сокращение оттока выпускников из региона. Документ в заксобрание внес депутат от ЛДПР Станислав Денисенко.

В пояснительной записке к проекту закона «О государственной поддержке кадрового потенциала в сфере промышленности Саратовской области» господин Денисенко пишет, что планирует ввести «материальное стимулирование молодых специалистов». В частности, из документа следует, что молодые специалисты, окончившие профессиональные образовательные организации, смогут получить единовременную выплату 150 тыс. руб. Выпускникам технических вузов депутат предлагает единовременно выплачивать по 300 тыс. руб.

Основное условие получения выплаты: выпускник после окончания учебного заведения должен остаться работать в регионе как минимум на три года. Реализация законопроекта потребует 15 млн руб. из регионального бюджета.

Сергей Петунин, Саратов