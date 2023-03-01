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«Камский кабель» вновь признан лучшим поставщиком для энергетиков

16 февраля в Москве на пятой конференции «ИНВЕСТЭНЕРГО» были подведены итоги ежегодного рейтинга поставщиков оборудования и материалов для электроэнергетики. По его результатам «Камский кабель» стал лучшим поставщиком в группе «Кабельно-проводниковая продукция» – три года подряд компания побеждает в этой номинации.

Основная задача ежегодного рейтинга агентства «ТЭК-Рейтинг» – выявить лучших производителей продукции и услуг путем прямого опроса крупнейших генерирующих и сетевых компаний. В частности, оцениваются ведущие производители кабельной продукции. Итоговая оценка выставляется на основе официальных ответов крупнейших компаний-потребителей. По итогам опроса генерирующих компаний «Камский кабель» получил наибольшие оценки заказчиков в группе «Кабельно-проводниковая продукция».

«Наше предприятие производит и поставляет продукцию для электроэнергетики с 1957 года. Более десяти лет мы успешно работаем в направлении импортозамещения и технологически можем производить всю номенклатуру силовых кабелей и большинство кабелей специального назначения, востребованных российским рынком, в том числе генерирующими компаниями. Также мы производим кабельно-проводниковую продукцию с передовыми техническими и эксплуатационными характеристиками, что позволяет применять ее в Сибири и в Арктике. Каждая награда "ИНВЕСТЭНЕРГО" очень важна для нас, ведь она получена на основании прямого опроса наших заказчиков, а их оценка всегда беспристрастна и подтверждает высокое качество нашей продукции», – прокомментировал директор по маркетингу и развитию продаж ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.

ООО «Камский кабель»

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