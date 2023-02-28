На Кубани выявили 131 случай заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 131 заболевшего COVID-19. По данным оперштаба региона, среди заболевших 86 женщин и 45 мужчин.

В Краснодаре зарегистрировали 55 новых пациентов, в Сочи — 10. В Гулькевичском районе заболели восемь человек, в Северском — семь. В Ейском районе отметили шесть эпизодов заболевания. В Приморско-Ахтарском районе заболели пять человек. В Армавире, Геленджике, Кавказском и Тимашевском районах выявили по четыре случая заболевания. В Белоглинском, Новокубанском, Павловском муниципалитетах отметили по три новых пациента. В Новороссийске, Динском, Красноармейском, Тбилисском районах заболели по два человека. В Горячем Ключе, Белореченском, Кореновском, Лабинском, Новопокровском, Отрадненском, Туапсинском муниципалитетах отметили по одному случаю заболевания.

Всего с начала пандемии на Кубани зарегистрировали 349 503 пациента с коронавирусом. Из них с выздоровлением выписали 336 895 пациентов, скончались 11 152 человека.

Анастасия Донскова

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