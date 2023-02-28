Два нижегородских предприятия попали под санкции Японии

Конструкторское бюро «Вымпел» и завод «Красное Сормово» попали под санкции Японии. Оба предприятия находятся в Нижнем Новгороде и входят в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

Япония объявила о заморозке активов 48 физических и 73 юридических лиц и одного банка из России 28 февраля. Санкции ввели из-за проведения спецоперации России на территории Украины.

Ограничения, в частности, действуют в отношении главы концерна «Калашников» Алана Лушникова и замминистра обороны России Виктора Горемыкина, а также компаний, связанных с военно-промышленным комплексом.

Анастасия Еремина