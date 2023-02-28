На трассе «Кола» под Петербургом в лобовой аварии погиб отец с двухлетним сыном

Два человека погибли в результате аварии на федеральной трассе «Кола» под Санкт-Петербургом. Из жизни ушли мужчина 1987 года рождения и его двухлетний сын, еще двое членов семьи, мама и семилетняя девочка, попали в больницу, сообщили 28 февраля в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Серьезное ДТП произошло на 100-м километре дороги около 22:20 накануне 27 февраля. Из сообщения полиции следует, что, двигаясь из Петербурга в сторону Мурманска, водитель Range Rover выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с Daewoo Nexia. Водитель последнего и его сын погиб. Спасателям пришлось распилить кузов поврежденного Daewoo Nexia, чтобы достать тела погибших.

В настоящее время проводится проверка, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ч.5 ст.264 УК РФ).

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