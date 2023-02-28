Кокшарова, Ефремова, Ременника наградили за заслуги перед Свердловской областью

Губернатор Евгений Куйвашев наградил пять человек знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Соответствующие указы размещены на официальном сайте правовой информации региона. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, коммерческий директор ПАО «Ураласбест» Яков Ременник и уральский художник Алексей Ефремов получили знаки отличия II степени.

За заслуги перед Свердловской областью III степени наградили председателя совета директоров «РСГ-Академическое» Виктора Киселева и гендиректора этой компании Сергея Ланцова.

Напомним, ранее губернатор подписал указ о награждении президента группы компаний «Кортрос» Вениамина Голубицкого почетным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина