Жителя Башкирии оштрафовали на 200 тыс. рублей за публичное оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд признал 53-летнего уроженца села Анясево Миякинского района Джалиля Садыкова виновным в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета, сообщает пресс-служба УФСБ России по Башкирии. Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб.

Противоправные действия были выявлены УФСБ по Центральному военному округу во взаимодействии с УФСБ и ЦПЭ МВД по республике. Установлено, что в 2020 году Джалиль Садыков разместил в группе «ВКонтакте» комментарий, оправдывающий «преступные действия участников банд и незаконных вооруженных формирований», руководимых Шамилем Басаевым и Эмиром Хаттабом, на территории Чеченской Республики в 2000 году. Подсудимый в ходе судебного заседания раскаялся, признал вину полностью, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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