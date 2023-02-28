Пермским депутатам подарили выпущенные к 300-летию города сувенирные банкноты

Администрация Перми на пленарном заседании Пермской думы вручила депутатам сувенирные банкноты, выпущенные АО «Гознак» к 300-летию города. «Знаю, что бонисты и коллекционеры уже активно ищут эти банкноты. Это купюра, выпущенная небольшим тиражом, что добавляет ей ценности»,— отметил глава Перми Алексей Демкин. Парламентариям также подарили выпущенное при поддержке мэрии специальное издание к юбилею города с фотографиями и познавательной информацией о нем. «Мы рады вручить вам, коллеги, эту сувенирную продукцию. Благодарю вас за большую совместную работу по подготовке города к празднованию его 300-летнего юбилея»,— обратился мэр к членам гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Алексея Демкина Фото: телеграм-канал Алексея Демкина

О планах АО «Гознак» выпустить сувенирную банкноту к юбилею Перми стало известно в середине января. Сообщалось, что всего планируется напечатать 10 тыс. штук таких купюр. В начале февраля администрация Перми и «Гознак» презентовали банкноту. На ней изображены Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, обелиск «Сибирская застава», колесо обозрения, ротонда на набережной и другие символы города. В мэрии поясняли, что вручаться купюры будут в качестве сувениров при проведении официальных юбилейных мероприятий.

Ранее пермский архитектор Игорь Луговой заметил, что на банкноте изображено не пермское колесо обозрения, расположенное в парке им. Горького, а аттракцион, больше похожий на колесо обозрения «Пять звезд» в Екатеринбурге. В пресс-службе администрации города, комментируя это, сообщили, что художник «вдохновлялся» колесом обозрения в парке им. Горького, однако «это условное изображение, символизирующее ход времени и истории города, а не точное воспроизведение самой конструкции».