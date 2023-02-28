Производитель хлеба оспорил решение ФНС о взыскании более 30 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ООО «Япечка» о признании решения налогового органа по взысканию с компании налогов, пеней и штрафов в размере более 30 млн руб., сообщает телеграм-канал суда.

По мнению ФНС, ООО «Япечка» создало схему дробления бизнеса с вовлечением в производственную деятельность по выпечке хлеба и кондитерских изделий, а также их последующей продаже взаимозависимым лицам. Речь идет об ООО «Япечка Маркет», ООО «Добрянка-Хлеб» и ООО «Торговый дом “Япечка”», бенефициаром которых является Ирина Чупракова. Налоговый орган считает, что участники схемы используют общие трудовые и материальные ресурсы, производят оплату расходов друг за друга и позиционируются как одна структура. Дробление бизнеса позволило компаниям использовать упрощенную систему налогообложения.

В итоге суд согласился с доводами налогоплательщика, что указанные компании являются самостоятельными субъектами экономической деятельности. Так, ООО «Япечка Маркет» было создано для розничной продажи пищевых товаров и занималось реализацией не только продукции, произведенной компаниями госпожи Чупраковой. ООО «Добрянка — Хлеб» и ООО «Япечка» изготавливали разную продукцию по разным технологическим картам. Кроме того, обе организации располагаются в разных административно-территориальных образованиях. Таким образом, вывод налоговой об искусственном дроблении бизнеса, при котором деятельность всех обществ является частью единого производственного процесса, не соответствует действительности.