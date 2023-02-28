Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Волгограде прокуратура настаивает на закрытии частного пансионата для престарелых

Прокуратура Кировского района Волгограда выявила многочисленные нарушения в частных пансионатах. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Были проверены четыре организации. В одной из них выявлены нарушения требований жилищного, земельного, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Фактически пансионат размещается в жилом доме, не соответствующем требованиям законодательства о пожарной безопасности для организации массового пребывания граждан. Здание не оборудовано системами оповещения о пожаре с учетом индивидуальных особенностей постояльцев, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре кондиционеров, на путях эвакуации хранятся горючие материалы, нет необходимого количества эвакуационных выходов.

В пансионате отсутствует оборудование и приборы для обеззараживания воздуха, нет устройств для транспортировки постояльцев с ограниченными возможностями, в том числе на второй этаж, не обеспечен свободный доступ проживающих к питьевой воде. У прокуроров возникли вопросы к качеству питания.

На момент проверки в частном пансионате находилось 20 человек в возрасте от 70 до 85 лет.

Прокурор Кировского района предъявили иск о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность, связанную с предоставлением услуг по уходу и присмотру за престарелыми, инвалидами. Оно находится на рассмотрении. Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Еще в трех учреждениях выявлены отдельные нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В адрес руководства социальных организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...