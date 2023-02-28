В Волгограде прокуратура настаивает на закрытии частного пансионата для престарелых

Прокуратура Кировского района Волгограда выявила многочисленные нарушения в частных пансионатах. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Были проверены четыре организации. В одной из них выявлены нарушения требований жилищного, земельного, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Фактически пансионат размещается в жилом доме, не соответствующем требованиям законодательства о пожарной безопасности для организации массового пребывания граждан. Здание не оборудовано системами оповещения о пожаре с учетом индивидуальных особенностей постояльцев, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре кондиционеров, на путях эвакуации хранятся горючие материалы, нет необходимого количества эвакуационных выходов.

В пансионате отсутствует оборудование и приборы для обеззараживания воздуха, нет устройств для транспортировки постояльцев с ограниченными возможностями, в том числе на второй этаж, не обеспечен свободный доступ проживающих к питьевой воде. У прокуроров возникли вопросы к качеству питания.

На момент проверки в частном пансионате находилось 20 человек в возрасте от 70 до 85 лет.

Прокурор Кировского района предъявили иск о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность, связанную с предоставлением услуг по уходу и присмотру за престарелыми, инвалидами. Оно находится на рассмотрении. Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Еще в трех учреждениях выявлены отдельные нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В адрес руководства социальных организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Марина Ковалева