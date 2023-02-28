Одну из крупнейших коллекций раритетной техники Apple выставят на продажу

Собрание старой техники Apple 30 марта выставят на продажу на аукционе в Беверли-Хиллз в США. Ее можно будет приобрести как на самом аукционе, так и онлайн. Коллекция состоит из более чем 500 компьютеров и устройств, собранных в период с 1977 по 2008 год, включая такие редкие и ценные компьютеры, как Apple Lisa I 1983 года и Apple II Plus 1979 года. С 27 по 30 марта также будет проведена выставка, на которой будет выставлена часть устройств.

Коллекция была собрана швейцарским учителем и предпринимателем Ханспетером Лузи. Цена за некоторые компьютеры может составлять от $10 тыс. до $20 тыс., включая Apple Lisa I 1983 года, который был одним из первых компьютеров с графическим интерфейсом, но обернулся финансовой неудачей, в результате чего Apple выпустила всего 10 тыс. экземпляров.

Неизвестно, в работающем ли он виде, или нет. Большую же часть техники предполагается продать за меньшие суммы от $300 до $500, например, Apple Macintosh Plus 1986 года. Также на продажу будут выставлены устройства Apple, включая камеру Apple QuickTake 100 1994 года и средство ввода Apple Joystick для компьютеров Apple IIE и Apple IIC.

Евгений Федуненко