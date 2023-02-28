Глава Башкирии подписал закон о прекращении публикаций сведений о доходах депутатов

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил изменения в закон о статусе депутата Госсобрания-Курултая республики. Документ опубликован на портале правовой информации. Поправки внесены в статью, регламентирующую порядок предоставления парламентариями сведений о доходах, расходах и имуществе. Теперь в обязательном порядке ежегодно подавать декларации обязаны только депутаты, работающие на профессиональной основе. Депутаты, выполняющие полномочия без отрыва от основной деятельности, будут сообщать эти сведения однократно после их избрания или передачи им вакантного мандата.

Кроме того, на сайте Курултая Башкирии с этого года не будут размещаться декларации о доходах, только информация о количестве парламентариев, представивших такие сведения.

Также дополнен перечень оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий. Таким основанием может стать прогул всех заседаний парламента без уважительных причин в течение полугода.

Влада Шипилова

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