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Коммерсантъ FM
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Spotify заменил лайк в виде сердечка на плюс

Музыкальный стриминговый сервис Spotify поменял вид иконки, которая добавляла композицию или альбом в медиатеку пользователя. Теперь вместо сердечка пользователи будут нажимать на значок в виде плюса. Новая кнопка также объединила функцию лайка и добавления в плейлисты.

Если пользователь захочет добавить трек к себе в медиатеку, то сможет один раз нажать на плюс, значок которого после этого сменится на галочку на зеленом фоне. При повторном нажатии на значок можно будет выбрать, в какие плейлисты добавить композицию. Как заявляют разработчики, новая функция призвана облегчить интерфейс сервиса и сделать удобным процесс добавления песни или подкаста в медиатеку. Новый значок лайка появится на iOS и Android в ближайшее время. В настоящее время Spotify недоступен для российских пользователей, не использующих vpn. Ранее сервис ушел из России в связи с началом спецоперации на Украине.

Евгений Федуненко

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