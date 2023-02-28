В Кировском районе Петербурга погибла женщина при пожаре в квартире

В Кировском районе Санкт-Петербурга во время пожара погибла женщина. Огонь охватил квартиру на улице Солдата Корзуна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу 28 февраля.

Сообщение о возгорании поступили в 5:27, в трехкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 4 кв. м. На место происшествия прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Спасателям удалось потушить огонь менее чем за полчаса, однако в квартире обнаружили погибшую женщину. Ее тело направили в морг для установления причины и обстоятельств смерти.

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