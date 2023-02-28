Озимые в Воронежской области сохраняют жизнеспособность

Несмотря на сложную ситуацию с севом озимых осенью 2022 года из-за затяжных дождей, состояние посевов сейчас остается «стабильным». Об этом сообщили в областном департаменте аграрной политики.

Из-за растянутых сроков сева этапы развития у озимых разные. Хорошо развитые (32%) растения, а также менее развитые (37%), находятся в хорошем состоянии. Слаборазвитые озимые поздних сроков сева (31%), которые в период январского похолодания были под снегом (3-5 см), сейчас сохраняют удовлетворительную жизнеспособность, подчеркнули в департаменте.

В целом в регионе сложились благоприятные условия по запасам влаги. Это позволит при пересеве и весеннем севе использовать весь набор выращиваемых в субъекте культур. Готовность техники к полевым работам составляет 96%, накоплено 57% удобрений; подготовка продолжается.

Как погода помешала регионам Черноземья выполнить план по севу озимых — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин