В Перми могут поднять стоимость парковочного места

В Перми может вырасти тариф за пользование платными парковками. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Дмитрий Галиханов на пленарном заседании Пермской думы. Он напомнил, что теперь стоимость парковки рассчитывается в зависимости от ее загруженности. «В начале января не смогли провести мониторинг как следует, потому что были нерабочие дни — за парковку не платили и заполняемость была в связи с приездом народа. Но думаю, что в этом квартале на основании мониторинга будет повышение либо цена останется на этом же уровне»,— заявил господин Галиханов.

Снижение стоимости парковочного места не рассматривается, потому что, как отметил чиновник, требуются средства на содержание парковок — их уборку, установку знаков и так далее.

Сама зона платной парковки в этом году может расшириться. Расширение планируется от Комсомольской площади в сторону ул. Чкалова, где наблюдается высокая загруженность стоянок.

Депутаты поинтересовались, предусмотрены ли в Перми льготные условия парковки для электротранспорта, как в некоторых других городах. Дмитрий Галиханов ответил, что таких льгот в столице Прикамья нет и вводить их не планируется. «У нас автомобиль электро и бензиновый ничем не отличается, мы ведем одну политику. Они (владельцы электрических автомобилей.— «Ъ-Прикамье») на транспортном налоге и так уже выигрывают»,— считает замглавы Перми.

Напомним, в прошлом году в Перми утвердили положение о парковках, и методика расчета платы за них была утверждена в апреле. Положение позволило организовать в городе, помимо парковок, расположенных на автодорогах общего пользования, плоскостные и перехватывающие парковки. Методика установила порядок определения стоимости часа размещения транспортного средства на парковке. Кроме того, она предусматривает увеличение платы за место на парковке при ее высокой загруженности (более 90% мест) на 10 руб. в час. В результате сейчас в Перми есть зоны парковки, где стоимость парковочного места составляет, как и ранее, 20 руб. в час, однако в самом центре города, где загрузка парковок высокая, стоянка стоит 30 руб. в час.

Общий объем поступлений в городской бюджет от платы за пользование парковками в 2022 году составил 124 млн руб. (план перевыполнен на 18,9%), объем поступлений от штрафов за неоплату платных парковок — 114 млн руб. (перевыполнение плана на 12,2%).