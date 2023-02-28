В Краснодаре 34% жителей делают накопления на черный день

В Краснодаре 34% жителей делают накопления на случай утраты всех источников дохода. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Каждый пятый житель краевого центра (19%) копит деньги на отдых и путешествия. Еще 16% собирают средства на покупку недвижимости. На будущее детей копят 14% респондентов, 12% собирают деньги на создание пассивных источников дохода, еще 11% откладывают на жизнь после выхода на пенсию.

«Создавать подушку безопасности на случай потери доходов, как и копить без определенной цели, больше свойственно женщинам, тогда как инвестировать, откладывать на автомобиль и свое образование — мужчинам», — говорится в сообщении.

Среди тех, кто делает накопления, 32% откладывают от 10% до 20% от совокупных доходов, 29% опрошенных — менее 10%. Больше половины своих доходов копят 4% краснодарцев.

Анастасия Донскова

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