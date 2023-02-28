Оказавшийся на грани банкротства ярославский колхоз просит помощи у губернатора

Председатель колхоза «Новая жизнь» в деревне Дубасово Пошехонского района Николай Антонов обратился к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и председателю облдумы Михаилу Боровицкому с рассказом о бедственном положении и просьбой оказать поддержку сельхозпроизводителям (копия есть в редакции «Ъ-Ярославль»). В обращении говорится, что колхоз к началу 2023 года «оказался на грани полного банкротства». Самой острой проблемой стали высокие тарифы и долги за электроэнергию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Пошехонского района Фото: администрация Пошехонского района

«Чтобы не допустить отключения производственных мощностей от электорпитающих сетей Ярэнерго руководству колхоза в феврале 2023 года пришлось оформить кредит в Сбербанке под 20% годовых как физическим лицам и обратиться за финансовой помощью к родственникам. Мы понимаем, что наращивание задолженностей усугубляет наше положение и ведет к ликвидации всего дойного стада. Очевидно, что это произойдет в 2023 году, если не будут приняты меры, адекватные сложившейся ситуации»,— говорится в обращении председателя Николая Антонова от имени колхозников «Новой жизни».

Колхоз производит молоко и продает его на рыбинский завод «РАМОЗ». По мнению председателя, к бедственному положению привел ряд факторов: отсутствие оборотных средств и возможности кредитоваться, рост тарифов на электроэнергию, цен на ГСМ, запчасти и корма, низкая закупочная цена на молоко. Председатель пишет, что закупочная цена на молоко с 18,92 руб. в 2017 году выросла лишь до 24,95 руб. в 2022-м. Численность работников за это же время упала с 54 до 24 человек, численность коров — с 320 до 231, выручка — с 25 млн до 12 млн руб.

Председатель колхоза просит руководителей исполнительной и законодательной власти области снизить для сельских предприятий животноводческой направленности тариф на электроэнергию до уровня тарифа для физических лиц. Другой мерой поддержки руководство «Новой жизни» видит политику обеспечения кормами по ценам госзакупок, пересмотр условий господдержки за реализованную продукцию.

«Нам, жителям села, очень бы хотелось видеть реальную, привлекательную для молодежи программу по возрождению села»,— заканчивает свое обращение председатель.

Антон Голицын