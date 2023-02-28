В Саратове выявлено 123 случая COVID-19 за сутки

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19, пневмоний среди них нет, все сопровождаются ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Общее количество официально подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса в регионе составляет 311405, выздоровели 303708, в том числе 569 – за сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (123), Энгельсском (77), Балаковском (63), Ершовском и Марксовском (по восемь) районах.

Среди новых пациентов 36 детей до 17 лет и 74 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева