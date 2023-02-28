Аграриям Башкирии частично компенсируют расходы на транспортировку продукции

В Башкирии предприятия агропромышленного комплекса смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку своей продукции, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. Всего на эти цели Минсельхозом России и АО «Российский экспортный центр» предусмотрено 7 млрд руб.

По словам министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, в 2022 году агропромышленные предприятия экспортировали в зарубежные страны более 400 тыс. т продукции на сумму более $290 млн. Подать заявку на получение субсидий башкирские предприятия могут до 1 ноября.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева отметила, что федеральные меры поддержки «позволят предприятиям расширить либо модернизировать производство и повысить конкурентоспособность собственной продукции».

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте