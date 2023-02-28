Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:39

С помощью федерального гранта в Прикамье построят 18 глэмпингов и обустроят три пляжа

Краевое минтуризма назвало количество объектов, планирующихся обустроить в рамках полученного регионом гранта Ростуризма. Всего планируется поддержать три проекта по обустройству пляжей (общий объем финансирования составит 30,3 млн руб.), 18 проектов по строительству глэмпингов (92,3 млн руб.) и два проекта по обустройству национальных туристических маршрутов — в Перми и Кунгурском округе (объем финансирования — 11,5 млн руб.).

Согласно презентациям, опубликованным на сайте краевого минтуризма, конкурсный отбор проектов на обустройство пляжей, глэмпингов и национального туристического маршрута продлится до 28 апреля, до 9 июня будут заключены договоры с победителями, проекты должны быть реализованы до 1 декабря 2023 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», Пермский край получит 121,7 млн руб. на развитие туристической инфраструктуры. Средства будут направлены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Финансирование открыто по результатам конкурса, проведенного Федеральным агентством по туризму (Ростуризмом).

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...