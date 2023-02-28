С помощью федерального гранта в Прикамье построят 18 глэмпингов и обустроят три пляжа

Краевое минтуризма назвало количество объектов, планирующихся обустроить в рамках полученного регионом гранта Ростуризма. Всего планируется поддержать три проекта по обустройству пляжей (общий объем финансирования составит 30,3 млн руб.), 18 проектов по строительству глэмпингов (92,3 млн руб.) и два проекта по обустройству национальных туристических маршрутов — в Перми и Кунгурском округе (объем финансирования — 11,5 млн руб.).

Согласно презентациям, опубликованным на сайте краевого минтуризма, конкурсный отбор проектов на обустройство пляжей, глэмпингов и национального туристического маршрута продлится до 28 апреля, до 9 июня будут заключены договоры с победителями, проекты должны быть реализованы до 1 декабря 2023 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», Пермский край получит 121,7 млн руб. на развитие туристической инфраструктуры. Средства будут направлены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Финансирование открыто по результатам конкурса, проведенного Федеральным агентством по туризму (Ростуризмом).