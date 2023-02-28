SKYWELL в Перми: премиум-автомобиль по доступной цене

В конце января компания VERRA открыла в Перми автоцентр SKYWELL, став первым официальным дилером электромобилей в регионе. Евгений Ощепков, финансовый директор VERRA, выступил в качестве эксперта на организованном газетой «Коммерсантъ-Прикамье» круглом столе «Перспективы развития электротранспорта в Прикамье» и рассказал о новом для российского рынка бренде, особенностях обслуживания электрокаров, а также их преимуществах перед автомобилями с ДВС.

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Официальный дистрибьютер в РФ компания SKYWELL, являющаяся одним из ведущих производителей электрокаров в Китае, открыла осенью прошлого года. Тогда же она выбрала первых дилеров своих автомобилей в стране, одним из которых стала компания VERRA.

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На данный момент в продаже в России имеется одна модель бренда – электрический кроссовер SKYWELL ET5 в четырех цветах. В аббревиатуре зашифрованы слова «Electric» и «Technology», что в переводе на русский означает «электричество» и «технологии». Дизайн кроссовера разрабатывался международной командой во главе с экс-дизайнером Mercedes-Benz и Porsche Джейсоном Кларком Хиллом, которая смогла вписать современные тенденции в классический автомобильный облик. Автомобиль оснащен портами двух типов: самым распространенным в России Type 2, предназначенным для зарядки переменным током, и CCS Combo 2 для постоянного тока. Адаптивный круиз-контроль, система помощи удержания в полосе и ассистент парковки помогают водителю в дороге, а кузов из высокопрочной стали, шесть подушек безопасности и ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия надежно обеспечивают безопасность авто и пассажиров. Производитель дает гарантию пять лет на сам автомобиль и расширенную гарантию восемь лет на аккумуляторную батарею.

В 2023 году модельный ряд SKYWELL в РФ расширится. Ожидается, что его пополнят новый гибридный кроссовер HT-i и электрический фургон D11.

По словам Евгения Ощепкова, SKYWELL обладает всеми характеристиками премиального бренда, являясь при этом доступным по цене. «В последние два года наблюдается тенденция к снижению стоимости электромобилей. На сегодняшний день она практически сравнялась со стоимостью машин с двигателем внутреннего сгорания. Так, в SKYWELL ET5 при его цене от 3 990 000 руб. есть все детали автомобиля премиум-класса: панорамная крыша, лазерные фары, бесключевой доступ и многое другое», – говорит финансовый директор VERRA.

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Вместе с тем он отмечает, что обслуживание электрического автомобиля обходится гораздо дешевле, чем автомобиля с ДВС: из-за отсутствия двигателя регулярная замена моторного масла и масляных фильтров, составляющая 80% затрат на обслуживание обычной машины, в случае с электрокаром не требуется.

Что касается заряда автомобиля, то необходимая для этого инфраструктура в регионе сейчас активно развивается, в том числе самим дилером. На территории дилерского центра SKYWELL компания установила семь электрозарядных станций (ЭЗС) разного типа мощности. Всего, по данным министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, в регионе в настоящий момент работает 37 ЭЗС, из них 27 – в Перми. В ближайшие два года в Прикамье планируется оборудовать еще 66 таких станций.

Евгений Ощепков поспешил также развеять миф о том, что электрические автомобили не подходят для уральского климата. Он отметил, что в Скандинавских странах, где погодные условия схожи с Пермским краем, электромобили давно обогнали по объемам продаж автомобили с ДСВ. Технически электрокары прекрасно чувствуют себя даже в самые сильные морозы, так как не требуют завода, а просто включаются.

«Мы как дилер видим свою задачу в популяризации в регионе электротранспорта, обеспечении его жителей всевозможными доступными вариантами электромобилей, которые сегодня есть, осуществлении их полного сопровождения и, в случае необходимости, ремонта. Мы стараемся выбирать наиболее перспективные и интересные марки для наших клиентов, и SKYWELL, безусловно, один из лучших примеров такого бренда», – уверен финансовый директор VERRA.

Провести тест-драйв SKYWELL ET5 в Перми можно в автоцентре VERRA по ул. Героев Хасана, 81а. При приобретении автомобиля в кредит у банков-партнеров предоставляется скидка в размере 190 000 руб. от рекомендованной розничной цены. До конца февраля действует специальная акция – единоразовая скидка в размере 300 000 руб. при покупке SKYWELL ET5 по программе «трейд-ин». Для корпоративных клиентов также есть выгодное предложение: лизинговые компании, крупные предприятия, входящие в топ-500, и клиенты, приобретающие сразу два автомобиля и более, получают скидку 10%.

ООО «Терра-Спорт»