Япония ввела санкции против «Ак Барс Холдинга»

Япония ввела санкции против 48 лиц и 91 российской организации, включая татарстанский «Ак Барс Холдинг». Об этом сообщает МИД страны.

«Ак Барс Холдинг», куда входят, в частности, Зеленодольский судостроительный завод имени Горького, «Камгэсэнергострой» и казанский завод «Электроприбор», попал под экспортные ограничения. Также в этом списке оказались ЧВК «Вагнер», федеральный центр двойных технологий «Союз», компания «Миландр», Институт физики полупроводников имени Ржанова СО РАН, холдинг «Росэлектроника», Росстандарт, Институт физики твердого тела РАН, Физико-технологический институт имени Валиева. Всего здесь оказалась 21 организация.

Кроме того, под санкции попали еще 73 организации, чьи активы будут заморожены, если Япония их обнаружит.

Также санкции введены против 48 лиц, включая замглавы Минобороны РФ Виктора Горемыкина, руководителя концерна «Калашников» Алана Лушникова, главу управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева и его зама Бориса Рапопорта, секретаря совбеза Чечни Турпала-Али Ибрагимова и 27 представителей главного вычислительного центра Вооруженных Сил России.

"Ъ-Казань"