Прыгнувшего с парашютом с 23 этажа саратовца арестовали на трое суток

В Саратове Ленинский райсуд вынес решение по административному делу в отношении спрыгнувшему с крыши дома с парашютом мужчины.

Как сообщает пресс-служба суда, инцидент произошел в 23.50 23 февраля. Мужчина поднялся на 23 этаж дома №30 по ул. Лунной, вышел на балкон эвакуационной лестницы, подготовил парашют для прыжка, выбросил купол парашюта вниз и прыгнул вслед за ним. Не справившись с управлением, он приземлился на автомобиль «Киа Пиканто» и повредил его, ударившись головой и спиной.

Подсудимый признал вину в административном правонарушении. Ему назначен административный арест на трое суток.

Марина Ковалева