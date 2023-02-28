Центр цифровых компетенций в Ижевске подозревают в нарушении при проведении закупок на организацию платных парковок

В столице Удмуртии возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Центра цифровых компетенций из-за «создания преимущественных условий» для ООО «Интеллектуальные транспортные системы» при проведении закупок на организацию платных парковок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Так, 1 марта прошлого года в Ижевске создали Центр цифровых компетенций для управления платными парковками. В апреле организация заключила соглашение о сотрудничестве в тестовой эксплуатации системы управления платными парковками с Интеллектуальными транспортными системами для демонстрации возможностей.

В августе Центр цифровых компетенций в соответствии с законодательством провел электронный аукцион на выполнение работ по созданию системы управления платными парковками. В результате победителем оказалось Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление, с которым заключили контракт с начальной ценой в 1,39 млн руб. В сентябре «ДРЭУ» объявило о проведении закупки с предметом, аналогичным предмету электронного аукциона, победителем которого признали Интеллектуальные транспортные системы.

При этом цена контракта составила 771 630 руб. То есть субподрядчик ООО «ИТС» выполнит работы по цене практически в 2 раза ниже, чем «ДРЭУ» получит за выполнение аналогичных работ по муниципальному контракту.

Отмечается, что фактически победителю по закупке ООО «ИТС» заранее были известны технические особенности системы управления платными парковками, что позволило организации конкурировать с иными участниками закупки на неравных условиях. В результате этого удмуртское УФАС пришло к выводу о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства. В отношении Центра цифровых компетенций возбуждено дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона «О защите конкуренции».