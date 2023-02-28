За год в фонд поддержки пермского оперного театра поступило в три раза меньше средств

В фонд поддержки Пермского театра оперы и балета за 2022 год поступило 4,4 млн руб. Это в три раза меньше, чем в 2021 году. По сведениям «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года объем поступивших средств в фонд составлял 13,5 млн руб.

Отметим, что на начало 2022 года в фонде оставалось 3,4 млн руб., в течение минувшего года на нужды театра было использовано 7,4 млн руб. К концу года на счете фонда поддержки оперного театра оставалась 481 тыс. руб.

Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета был создан в Перми в 2021 году. Тогда его возглавила директор пермской оперы по развитию Алла Платонова. В начале 2022 года, после назначения министром культуры Пермского края, госпожа Платонова покинула должность в фонде. В марте 2022 года руководителем эндаумент-фонда поддержки театра стала нынешний директор по развитию театра Юлия Козлова. По ранее озвученным планам, к 2031 году капитал театрального фонда должен составлять 700 млн руб.