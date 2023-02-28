«Интересна дальнейшая судьба ЕГЭ»

Помощник президента Андрей Фурсенко рассказал о планах дальнейших преобразований в российском высшем образовании. Одна из возможных новаций — приравнять диплом бакалавра к диплому о пятилетнем высшем образовании. В Советском Союзе все выпускники учебных заведений считались дипломированными специалистами. Однако, когда состоится такой переход, господин Фурсенко не уточнил. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, что цена ошибки может оказаться слишком высокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию анонсировал возврат России к традиционной системе высшего образования. Это логично: страна в целом возвращается к традиционной системе ценностей, образование не должно быть исключением. Президент не рассказал, как все это будет выглядеть в деталях, он лишь обрисовал контуры. В частности, срок обучения должен составить от четырех до шести лет. Студенту в рамках одной специализации и одного вуза могут быть предложены разные программы обучения. Он или она смогут продолжить образование в магистратуре или ординатуре, если потребуется. И еще — переход на новые правила должен быть плавным. Сплеча рубить, конечно же, не нужно, необходимо все досконально проработать.

Но, как говорится, вопросы остались и остаются, причем их достаточно много. Помощник главы государства Андрей Фурсенко в интервью государственному телеканалу «Россия 24» не исключил в том числе и возвращения к советским стандартам. То есть все просто — закончил вуз и стал дипломированным специалистом, и нечего огород городить. На деле это значит, что диплом бакалавра равен диплому о полном высшем образовании. Что касается перспективы работать и учиться за рубежом, то такая возможность остается, ибо международные договоренности не нарушаются.

Есть и другие предложения, но не будем за недостатком времени на всем подробно останавливаться. Необходимо напомнить, что возврат к традиционным образовательным ценностям в первую очередь означает выход страны из классово чуждой Болонской системы. Вместо этого предполагается создать новую — уникальную российскую. Хотя на сегодня все очень напоминает возврат к советским формулировкам, то есть в прошлое, несмотря на то, что на дворе XXI век, и жизнь, как известно, не стоит на месте.

И вот что примечательно — Андрей Александрович Фурсенко, будучи в свое время профильным министром, уже один раз реформировал систему российского образования с целью как раз адаптировать ее к новым реалиям. Много было тогда критики в его адрес. Но вот так невольно получается, что теперь ему уже в новом статусе приходится запускать этот процесс в обратную сторону, вспять. Хотя, конечно, ответственные за реформу товарищи, наверное, с этим не согласятся, мол, мы просто используем советский опыт, но не возвращаем его целиком. Тем не менее очень интересна дальнейшая судьба иного реформаторского проекта — ЕГЭ. Пока вроде все остается так как есть.

И еще что, наверное, важно сказать — не каждую науку можно адаптировать к традиционным ценностям. Попытки такие были, но заканчивались они печально, и об этом мы знаем из истории. Вот и земля круглая и не стоит на трех китах, на смену зиме всегда приходит весна, а не наоборот. А то учиться за рубежом мы, конечно же, можем. Но в итоге сможем ли? Вот в чем вопрос. Хотя, безусловно, и заграница тоже неидеальна. Только вот цена ошибки очень высока, образование — это как раз и есть будущее нации, а не прошлое, каким жизнеутверждающим оно ни казалось.

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