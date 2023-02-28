Тамань за год сократила разрыв в рентабельности экспорта угля с портами Дальнего Востока до 10%

Порт Тамань по итогам 2022 года сократил разницу в рентабельности экспорта угля с портами Дальнего Востока до 10%. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на отчет Infoline.

В январе 2023 года рентабельность отгрузок в Индию и Китай из Тамани составила 12,5-14,2%. При этом стоимость поставок через порты «Восточный» и «Ванино» в среднем на 26-30% выше с учетом разницы в расстоянии.

Преимуществом кубанского порта эксперты называют возможность грузить балкеры Capesize до 220 тыс. тонн. Фрахт при отправке в Индию и Китай за год сократил разрыв в стоимости с портами Дальнего Востока в 1,6 раза.

В 2022 году через терминал ОТЭКО в Тамани было перевалено 30 млн тонн угля, что на 32,1% больше, чем годом ранее.

«Основное конкурентное преимущество южного маршрута — близость к перспективным рынкам Южной Азии и АТР», — говорится в сообщении.

К преимуществам порта эксперты также относят возможность хранить груз на складах объемом свыше 2,5 млн тонн, вести погрузку четырех судов Capesize одновременно и быстро обрабатывать грузы.

Анастасия Донскова

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