В Уфе возбудили уголовное дело из-за не расселенных чиновниками аварийных домов

Следственный отдел по Калининскому району СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) по факту нерасселенных аварийных домов в Уфе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в городе имеются многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с износом около 80%. Однако должностные лица администрации Уфы и МБУ «Служба сноса и расселения» не организовали их расселение, не приняли мер по устранению угрозы здоровью и жизни проживающих там людей, говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что речь идет о домах на улицах Черниковской, Руставели, Лесозаводской, Ахметова, Судоремонтной и других.

МБУ «Служба сноса и расселения» зарегистрировано в июне 2014 года. Директором с ноября 2022 года является Вадим Сайфуллин.

Майя Иванова

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