Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области снизился на 33%

На прошлой неделе показатель числа заражений острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Челябинской области составил 85,3 случая на 10 тыс. населения. Это на 33% меньше, чем в период с 13 по 19 февраля, сообщают в управлении Роспотребнадзора региона.

Снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено во всех возрастных группах. В том числе среди взрослых — на 30,6%, школьников 7–14 лет — на 38,7%, детей от трех до шести лет – на 33,4%, малышей до трех лет — на 26,1%. Такую динамику в управлении Роспотребнадзора связывают с уменьшением числа обращений в медучреждения в выходные и праздники.

Уровень заболеваемости в целом остается выше эпидемического порога на 12,5%. При этом среди детей показатель остается ниже эпидпорога, среди взрослых — выше на 31,3%.