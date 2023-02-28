Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» попал под санкции Японии

Япония объявила о заморозке активов 48 граждан РФ и 73 российских юридических лиц. Среди них оборонное предприятие из Челябинской области – АО «Верхнеуфалейский завод „Уралэлемент“». Информация об этом опубликована на сайте МИД Японии.

Под санкции также попали ЧВК «Вагнер», Росбанк, холдинговая компания «Ак Барс», федеральный центр двойных технологий «Союз», ряд институтов и исследовательских центров, связанных с военно-промышленным комплексом. В числе физлиц, включенных в список, замминистра обороны России Виктор Горемыкин, глава концерна «Калашников» Алан Лушников и другие.

«Уралэлемент», расположенный в Верхнем Уфалее Челябинской области, входит в состав АО «Концерн „Морское подводное оружие — Гидроприбор“», которое в свою очередь является частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие занимается разработкой и производством химических источников тока различных электрохимических систем для изделий вооружения и военной техники.