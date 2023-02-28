Пункты пропуска на Крымском мосту увеличат к летнему сезону

Власти Крыма планируют увеличить число пунктов пропуска на Крымском мосту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского.

По заявлению главы РСТ, в Крым ожидается наплыв туристов из-за большой загруженности Краснодарского края и осложненной транспортной ситуации. При этом нагрузка на действующие пункты пропуска возрастет, но к настоящему времени спрогнозировать скорость пересечения моста в летний сезон.

«Ожидается, что к отсутствию самолетов и недостаточному количеству поездов добавятся проверки на проезде через Крымский мост», — цитирует издание заявление господина Уманского.

В настоящее время крымские власти работают над запуском многополосного досмотра для увеличения пропускной способности моста.

Анастасия Донскова

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