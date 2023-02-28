В Перми завершили долгострой на ул. Революции, 2а

В Перми завершилось возведение проблемного объекта на ул. Революции, 2а. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минстрое, застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию 30 декабря 2022 года. Компания «СтройСервис» самостоятельно завершала возведение объекта. Жилой дом «Изумрудный» должны были сдать еще во втором квартале 2018 года, однако сроки достройки неоднократно переносились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новостройка, рассчитанная на 188 квартир, является 26-этажной. Договоры участия долевого строительства по дому на ул. Революции, 2а, в свое время заключили 30 человек. После значительных нарушений сроков сдачи объекта дом включили в реестр проблемных. Договоры участия в долевом строительстве не регистрировали, не привлекая новых дольщиков. В январе 2022 года федеральный фонд развития территорий подал заявление о банкротстве застройщика. За завершением долгостроя следили краевые власти и прокуратура.

По данным Kartoteka.ru, учредителем и директором застройщика объекта — ООО «СтройСервис» — является пермский бизнесмен Михаил Клюйков.

Отметим, что на сайте Avito.ru выставлено на продажу коммерческое помещение в доме «Изумрудный» площадью 1 тыс. кв. м. Стоимость недвижимости составляет 83,5 млн руб.