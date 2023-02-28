В Перми завершили долгострой на ул. Революции, 2а

В Перми завершилось возведение проблемного объекта на ул. Революции, 2а. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минстрое, застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию 30 декабря 2022 года. Компания «СтройСервис» самостоятельно завершала возведение объекта. Жилой дом «Изумрудный» должны были сдать еще во втором квартале 2018 года, однако сроки достройки неоднократно переносились.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Новостройка, рассчитанная на 188 квартир, является 26-этажной. Договоры участия долевого строительства по дому на ул. Революции, 2а, в свое время заключили 30 человек. После значительных нарушений сроков сдачи объекта дом включили в реестр проблемных. Договоры участия в долевом строительстве не регистрировали, не привлекая новых дольщиков. В январе 2022 года федеральный фонд развития территорий подал заявление о банкротстве застройщика. За завершением долгостроя следили краевые власти и прокуратура.
По данным Kartoteka.ru, учредителем и директором застройщика объекта — ООО «СтройСервис» — является пермский бизнесмен Михаил Клюйков.
Отметим, что на сайте Avito.ru выставлено на продажу коммерческое помещение в доме «Изумрудный» площадью 1 тыс. кв. м. Стоимость недвижимости составляет 83,5 млн руб.