В центре Челябинска водитель ВАЗ сбил двух пешеходов

В Челябинске 18-летний водитель сбил двух пешеходов. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба челябинской Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 февраля напротив дома №45 по улице Сони Кривой. Здесь расположен нерегулируемый пешеходный переход. 18-летний водитель ВАЗ совершил наезд на двух пешеходов. Пострадали 23-летний горожанин и 20-летняя челябинка.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения, соблюдайте правила, не отвлекайтесь на гаджеты, не нарушайте скоростной режим и сохраняйте дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны»,– говорится в сообщении.