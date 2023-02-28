В Новосибирске количество осадков в январе превысило норму в два раза

Количество выпавших в январе 2023 года осадков в Новосибирске превысило норму в два раза, сообщили в городской администрации.

Глубина промерзания почвы достигла 144 см, что больше многолетних значений на 20-30 см. Запасы воды в Оби составляют до 125% от нормы, толщина льда больше нормы на 18 см. По прогнозу Западно-Сибирского управления гидрометеорологии, первая волна половодья ожидается в конце марта.

По данным мэрии, в этот период могут быть подтоплены 39 участков в частном секторе 74 с многоквартирными домами.

Глава города Анатолий Локоть поручил районам обратить особое внимание на уборку снега с улиц города и очистку крыш зданий. По его словам, в настоящее время в Новосибирске очищены от снега и наледи пока только треть скатов.

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Лолита Белова