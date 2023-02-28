Краевые власти требуют изъять у религиозного общества мусульман участок с домом в Данилихе

Краевое управление автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) требует изъять в суде у пермского религиозного общества мусульман земельный участок с частным домом на ул. Уральских Партизан, 4. Как указано на сайте Арбитражного суда Пермского края, исковое заявление УАДиТ подало к Пермскому религиозному обществу мусульман при соборной мечети Перми в феврале. Участок с частным домом расположен в месте строительства ул. Крисанова, его изъятие необходимо для государственных нужд — для прокладки дороги.

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Площадь территории на ул. Уральских Партизан, 4, составляет 670 кв. м. По данным справочника 2ГИС, по этому адресу расположен одноэтажный частный деревянный дом в 51 кв. м, построенный в 1957 году. 13 февраля заявление Управления автомобильных дорог и транспорта было принято к производству судом. Предварительное судебное заседание назначено на 26 апреля.

Напомним, для строительства ул. Крисанова в Перми региональные власти собираются изъять 17 земельных участков и 16 расположенных на них построек. В прошлом году правительство Пермского края выпустило соответствующее постановление. В списке недвижимости, планируемой к изъятию, уже тогда числился участок с домом на ул. Уральских Партизан, 4, принадлежащий религиозной мусульманской организации. Рядом с этим участком у Духовного управления мусульман Пермского края еще планировалось изъять площадку на ул. Крылова под возведение мечети.