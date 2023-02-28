На Алтае суд арестовал экс-главу района по делу о хищении 1,3 млн рублей

Суд заключил под стражу на два месяца экс-главу Волчихинского района Алтайского края, которая обвиняется в особо крупных хищениях. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным источника «Ъ-Сибирь», речь идет о 47-летней Елене Артюшкиной.

Как указывается в материалах следствия, чиновница с 2017-го по 2021 год организовала издание приказов о собственном премировании. На основании этих распоряжений глава района незаконно получила из бюджета района более 1,3 млн руб.

По материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы), экс-чиновницу задержали.

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Илья Николаев