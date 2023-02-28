Мэрия Уфы оспаривает решение УФАС по поводу ямочного ремонта

Администрация Уфы просит арбитражный суд Башкирии признать недействительным решения и предписания УФАС по Башкирии. Ближайшее судебное заседание назначено на 2 марта.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2022 года антимонопольное ведомство обнаружило в действиях мэрии Уфы, администраций районов города и муниципального управления коммунального хозяйства ограничение конкуренции. По мнению ведомства, администрация города в 2019 году незаконно возложила на районные МБУ, отвечающие за благоустройство, обязанность по содержанию и ремонту автомобильных дорог, в том числе, проведение ямочного ремонта на городских дорога. В УФАС убеждены, что муниципальные власти должны были определять подрядчика по результатам торгов.

Олег Вахитов

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