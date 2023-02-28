От «оконных» трендов до борьбы с потребительским экстремизмом

Эксперты рассказали про тренды строительной отрасли в Сибири, с какими компаниями-партнерами сегодня можно работать, что хотят видеть потребители и почему стремятся нажиться на застройщиках.



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Не смешивать бизнес и политику

На «Сибирской строительной неделе-2023» сложно было пройти мимо масштабного совместного стенда компаний «Комплект Сервис Сибирь», осуществляющей комплексные поставки материалов для производства оконных конструкций, и «профайн РУС» — одного из ведущих производителей ПВХ-конструкций в России. Стенд входил и в маршрут официальной делегации — его посетили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент Российского союза строителей Владимир Яковлев.

«„профайн РУС“ производит профильные системы КВE и KMMERLING в Подмосковье и Хабаровске, наши эксперты активно участвуют в разработке отраслевых стандартов»,— рассказал официальным лицам директор по маркетингу и стратегическому продукт-менеджменту «профайн РУС» Александр Мареев.

«Мы имеем более чем 20-летний опыт работы в России. Уверенно и стабильно прошли через все кризисы. В текущей ситуации мы работаем, развиваемся, поддерживаем наших партнеров и двигаемся вперед, активно участвуем в деятельности строительного комплекса»,— рассказывает генеральный директор компании в России Елена Ермакова.

Для государства и для самих застройщиков очень важно, чтобы на рынке оставались надежные поставщики и производители, которые готовы выполнять свои обязательства. Открывая сессию «Тренды и актуальные проблемы объектного строительства Сибири», организованную «Комплект Сервис Сибирь» и «профайн РУС», исполнительный директор Российского союза строителей Константин Кижель подчеркнул, что строительство сегодня — локомотив экономики, и в этом уже все убедились: «Мы являемся созидателями. Строительная отрасль в 2022 году ввела рекордное количество жилья — больше 100 млн кв. м в целом по стране. Сибирь — важный регион развития».

Константин Кижель рассказал, что до санкций на рынке было много компаний, которые потом некрасиво ушли. «Компания „профайн“ — надежный партнер, который остался и не смешивает бизнес с политикой. Они заняли давно свою нишу и естественно не отдадут ее конкурентам»,— уверен господин Кижель.

генеральный директор «профайн РУС» Елена Ермакова

Фото: предоставлено «профайн РУС»

При этом в компании отмечают, что для нее очень важно обеспечивать должный сервис и качество исполнения. Сегодня «профайн» изготавливает ПВХ-системы, учитывая природные особенности разные регионов: «У нас семь климатических зон в России — под каждую есть свой продукт: на средний температурный режим от +16°C и до –42°C»,— подчеркнула генеральный директор компании в России Елена Ермакова.

Итоги и жалобы

Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев на сессии «Тренды и актуальные проблемы объектного строительства Сибири» поделился с собравшимися недавними итогами по вводу жилья. В 2022 году в Новосибирске ввели чуть больше 1 млн 230 тыс. кв. м жилья. Господин Кондратьев подчеркнул, что при таких темпах ввода Новосибирску очень важно заниматься расселением ветхого аварийного жилья. «Учитывая, какие объекты сейчас строятся в городе Новосибирске, люди не должны жить в домах деревянного исполнения 40-х годов с туалетом на улице. В 2023 году мы завершаем программу расселения, город взял на себя повышенные обязательства. Мы расселим все дома, которые признаны аварийными (до 1 января 2017 года), — до 2024 года, по программе изначально это был 2025 год. Думаю, что и в течение ближайшей пятилетки мы приложим максимально все силы, чтобы исключить с территории субъекта такой жилой фонд»,— заверил Алексей Кондратьев. Таким образом, Новосибирск продолжит активно строиться в ближайшие годы.

Еще одна тенденция — жители регионов сегодня становятся более требовательны качеству и особенностям жилья. Эксперты отмечают, что «расцветает» и так называемый потребительский экстремизм — покупатели зачастую хотят нажиться на застройщиках.

Директор Межрегионального института оконных и фасадных конструкций Александра Куренкова на сессии отметила, что 80% жалоб дольщиков как раз касаются оконных блоков и балконов. Среди предложений, которые подготовили в институте против потребительского экстремизма, — выбрать узкий круг экспертов, которые могут оценивать качество окон и монтажа.

Госпожа Куренкова также отмечает, что сегодня многие потребители, отсуживая деньги у строительной компании, потом не меняют окна. По словам эксперта, важно, чтобы в решении суда по таким делам было обязательным требование поменять окно, если вы получили за это деньги, а первичный продукт нужно вернуть строительной компании.

ИЖС: больше света, цвета и экологичности

Еще одна сессия, которая прошла по инициативе «Комплект Сервис Сибирь» и «профайн РУС», — «Рынок ИЖС Сибири. Тренды и перспективы»

Аналитики рынка отмечают, что для потребителей все более важным становится экологичное жилье — в частности, многие выбирают индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), чтобы быть ближе к природе. Независимый аналитик Сергей Николаев подтвердил, что ИЖС сегодня есть в портфеле практически всех крупных застройщиков, а значит, рынок туда действительно «смотрит».

Продукт-менеджер «профайн РУС» Василий Игнатенко отметил: в компании также считают, что направление ИЖС будет развиваться. «Профильные системы KBE и KMMERLING не только решают все задачи для остекления объектов ИЖС, но и отвечают требованиям экологичности. Профильные системы KBE и KMMERLING производства „профайн РУС“ — единственные в России — получили право на использование экомаркировки международного уровня „Листок жизни“. Экологичность продукции и производства марки была подтверждена органом по сертификации „Экологический союз“»,— пояснил Василий Игнатенко.

Среди трендов «оконной» моды в ИЖС эксперты «профайн РУС» назвали разнообразие цветовых решений оконных профилей и увеличение общей площади остекления (покупатели все больше предпочитают большие панорамные оконные и дверные конструкции), а также тенденцию к минимализму.

Куда двигается рынок и отрасль?

Участники выставки также поделились своими приоритетами в развитии бизнеса.

Генеральный директор «Комплект Сервис Сибирь» (партнер «профайн РУС») Михаил Касаткин рассказал, что представители оконной сферы сегодня все больше заинтересованы в работе с объектами строительства. По его словам, для компаний сейчас важно стремиться к такому качеству исполнения проектов в целом, чтобы люди не рассматривали окна как «первоочередное, что нужно менять».

«Соответственно, наши партнеры — это те строители, которые заинтересованы в развитии и улучшении строящегося жилья»,— рассказал Михаил Касаткин.

У «профайн РУС» большой опыт сотрудничества с крупными застройщиками — такими федеральными игроками, как ПИК, ЛСР, А101, «Самолет», и многими другими. «Сейчас мы активно работаем по проектам в Барнауле: наш партнер — строительная компания „Союз“, которая строила в том числе ЖК „Галактика“ в Новосибирске. Также участвуем в остеклении объектов „Союза» в Санкт-Петербурге“»,— сообщил господин Касаткин.

При этом важно не только делать качественный продукт, но и выдерживать требования к сервису и скорости поставок — Михаил Касаткин отметил, что компания «Комплект Сервис Сибирь» была открыта в Сибири пять лет назад именно с этой целью: «В Новосибирске у нас хаб площадью 5 тыс. кв. м, чтобы держать в ассортименте все группы товаров. Поэтому у нас короткие сроки поставки и мы всегда открыты для сотрудничества»,— резюмировал Михаил Касаткин.

Фото: предоставлено «профайн РУС»

ЗАО «профайн РУС»