В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Из-за гололедицы и сильного ветра в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Как следует из данных Гидрометцентра, до вечера 2 марта действует предупреждение о гололедице, до утра 1 марта — о порывах ветра.

Желтый уровень погодной опасности — второй из четырех уровней рисков прогнозируемых явлений погоды. Сигнализирует о возможной опасности погодных явлений для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в ближайшие дни на юге европейской части России прогнозируется весенняя погода. Во вторник в Краснодаре ожидается повышение температуры до 17-18 градусов.