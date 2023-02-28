«Русский стандарт»: в 2022 году россияне увеличили число покупок на 48%

Аналитики банка «Русский стандарт» рассказали о росте потребительской активности россиян в 2022 году. Статистика организации свидетельствует о росте на 48% общего числа покупок, средний чек увеличился с 1219 руб. до 1306 руб.

По данным банка, имеющего одну из крупнейших эквайринговых сетей в стране, доля e-comm в общем эквайринге за 2022 год достигла 63%, классического эквайринга — 37%.

Количество онлайн-покупок за 2022 год выросло на 93% в годовом выражении. «В тройку категорий-лидеров трат в 2022 году… вошли: супермаркеты с широким выбором товаров… маркетплейсы… активный отдых и развлечения, в том числе прокат спортивного инвентаря»,— рассказали ТАСС в банке.

В августе Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила о росте трат россиян на онлайн-покупки за полгода на 43%.